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Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu (YPS Sorumlusu),Turuncu kategoride 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan "Hayri Mava" kod adlı Mahmut Okay ile yardım ve yataklık yapan bir kişi yakalandı.