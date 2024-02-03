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        Haberler Gündem Muş'ta tren hayvan yüklü TIR'a çarptı: 2 ölü 2 yaralı - En son haberler

        Muş'ta tren hayvan yüklü TIR'a çarptı: 2 ölü 2 yaralı

        Muş'ta büyük baş yüklü TIR'a hemzemin geçitte tren çaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 21:12 Güncelleme: 03.02.2024 - 21:23
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        Muş'ta feci kaza! 2 ölü 2 yaralı
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        Muş’ta hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü tıra trenin çarpma anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        HEMZEMİN GEÇİTTE ÇARPTI

        Muş Tandoğan köyünde büyükbaş hayvan yüklü TIR'a hemzemin geçitte Elazığ-Tatvan seferini yapmakta olan yolcu treni çarptı.

        2 ÖLÜ 2 YARALI

        Çarpmanın etkisiyle sürüklenen TIR'ın içinde bulunan Yusuf Tan ve Cahit Arar yaşamını yitirirken sürücü Emrah Sarsıcı ile yanındaki Ahmet Arar’ın yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

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