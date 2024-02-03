Muş'ta tren hayvan yüklü TIR'a çarptı: 2 ölü 2 yaralı
Muş'ta büyük baş yüklü TIR'a hemzemin geçitte tren çaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı
Muş’ta hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü tıra trenin çarpma anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.
HEMZEMİN GEÇİTTE ÇARPTI
Muş Tandoğan köyünde büyükbaş hayvan yüklü TIR'a hemzemin geçitte Elazığ-Tatvan seferini yapmakta olan yolcu treni çarptı.
2 ÖLÜ 2 YARALI
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen TIR'ın içinde bulunan Yusuf Tan ve Cahit Arar yaşamını yitirirken sürücü Emrah Sarsıcı ile yanındaki Ahmet Arar’ın yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.