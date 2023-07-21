Muş'ta trafik kazası: 1'i bebek 8 yaralı

Muş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 8 yaralı
Muş'ta sürücülerinin kontrolünden çıkan hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı. Ağır yaralı bebek, tedavi için Elazığ'a sevk edildi
Muş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Muş-Bingöl karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı.
AĞIR YARALI BEBEK ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİ
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan bebek, hastanede yapılan müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri bölgede trafiğin kontrollü geçişini sağlarken kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.