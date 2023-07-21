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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muş'ta trafik kazası: 1'i bebek 8 yaralı

        Muş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 8 yaralı

        Muş'ta sürücülerinin kontrolünden çıkan hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı. Ağır yaralı bebek, tedavi için Elazığ'a sevk edildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 01:14
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        Muş'ta trafik kazası: 1'i bebek 8 yaralı
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        Muş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Muş-Bingöl karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı.

        AĞIR YARALI BEBEK ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİ

        Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan bebek, hastanede yapılan müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Polis ekipleri bölgede trafiğin kontrollü geçişini sağlarken kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
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