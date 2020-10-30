Muş'ta teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Merkez Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonuncunda, Kızılağaç beldesine bağlı Sağlık köyü Dibekli mezrası bölgesinde 25 Ekim'de operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, 7 kalaşnikof şarjörü, 3 savunma tipi el bombası, 3 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 5 RPG-7 anti-personel mühimmatı, 8 RPG-7 sevk fişeği, 16 elektrikli fünye, 100 gram TNT, 10 metre infilaklı fitil, el telsizi, ampermetre, 14 elektronik devre kartı, 1 metre led ışık, muhtelif miktarda kalaşnikof mühimmatı, 6 deri kütüklük, muhtelif terörist kıyafeti ve hücum yeleği ile silah bakım yağı ele geçirilmiştir."