Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 piyade tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hücum yeleği, 3 tüfek şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 236 piyade tüfeği mermisi ve 44 tabanca mermisi ele geçirildi.

Başka bir adreste de muşta ve kelebek bıçak bulan ekipler, iki konuyla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: AA