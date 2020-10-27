Muş'ta şeker pancarından 450 milyon lira gelir beklentisi

AA

Muş Ovası'nda çiftçiler tarafından 50 bin dönüm alana ekilen şeker pancarının hasadı devam ediyor.

Mevsimlik işçiler tarafından tarladan toplanan pancarlar, traktör veya kamyonlarla Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ tesisine getiriliyor.

Bant sistemiyle taşındıkları bölümde basınçlı suyla yıkanarak toprak ve çamurlarından arındırılan pancarlar, kanallar vasıtasıyla fabrikaya ulaştırılıyor.

Makinede soyma, kesme, rendeleme, haşlama ve pres aşamalarından geçirilen pancar, yüksek sıcaklıkta şerbet filtrelerinden geçirilerek belirli bir sıcaklık düzeyinde kristalleştirilip, şeker haline dönüştürülüyor.

Çayın ve tatlıların vazgeçilmezi olan şeker, 50 kilogramlık torbalara doldurularak satışa sunuluyor.

- "450 milyon lira katma değer hedefliyoruz"

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, AA muhabirine, bu yıl ekim yapılan 50 bin dönümlük alandan yaklaşık 300 bin ton pancar hasadı beklediklerini söyledi.

Bölgede yetişen pancarın şeker oranının yüksek olduğunu, 300 bin ton pancardan yaklaşık 42 bin ton şeker elde etmeyi hedeflediklerini belirten Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Ayrıca 11 bin ton civarında melas ve 80 bin ton küspe üretimi bekliyoruz. Bu süreç içinde çiftçilerimizin getireceği 300 bin ton pancardan elde edeceği gelir yaklaşık 150 milyon lira. 150 milyon lira çiftçimizin cebine girecek. Bu da Muş'un ekonomisinde önemli bir sirkülasyon oluşturuyor. Şeker ve melas satışımızla toplamda ilin ekonomisine sunmayı öngördüğümüz katma değer yaklaşık 450 milyon lira."

- "Bir günde 5 bin 100 ton pancar kestik"

Muş'ta 1500 çiftçinin şeker pancarı ekimi yaptığını aktaran Kızılkaya, bu yıl küspe paketleme işlemini de başlatarak 35 kişiye daha istihdam sağladıklarını vurguladı.

Küspenin paketlenmesinin çiftçiler açısından önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Kızılkaya, şunları belirtti:

"Açık küspenin yüzde 30'u zayi olmaktaydı. Çiftçi satın aldığı küspenin 3'te birini çöpe atıyordu. Dolayısıyla bu tür zayiatlar paketleme sayesinde önlenmiş oldu. Kapasitemizi de artırdık. Bir günde 5 bin 100 ton pancar kestik ve 753 ton şeker elde ettik. Yaptığımız iyileştirme ve yatırımların meyvesini almaya başladık. Fabrikanın pancar kesme kapasitesi 3 bin 600 ton iken şu anda aynı fabrika ve ekipmanla 5 bin 100 ton pancar kesiyoruz. Devamı da gelecek. Fabrikada 457 personel istihdam ediliyor. Ayrıca 35 kişi de küspe paketleme bölümünde çalışıyor."

- "Muş, Doğu'nun en kaliteli şekerini üreten bölge"

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Ziraat Müdürü Ahmet Sever ise 24 saat esasına göre pancar alımının yapıldığını aktardı.

Çiftçilere gereken desteğin verildiğini dile getiren Sever, "Muş, Doğu'nun en kaliteli şekerini üreten bölge. Ziraat servisi olarak 5 mühendis ve 11 çavuşla ekimden hasada kadar tüm aşamalarda çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz." dedi.

Şeker pancarı hasadı yapan Abdurrahman Durmaz da bu yıl 20 dönüm alanda şeker pancarı ektiğini belirterek, "Sabah erken saatlerde tarlaya gelerek çalışmaya başlıyoruz. Şeker pancarlarını traktörlerle fabrikaya gönderiyoruz. Çok zahmetli bir iş. Dönüm başına 5 ton şeker pancarı bekliyorum. Tek geçim kaynağımız pancar." ifadelerini kullandı.