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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muş'ta otomobil kaza yaptı, hız göstergesi 240 kilometrede takılı kaldı: 2 yaralı

        Muş'ta otomobil kaza yaptı, hız göstergesi 240 kilometrede takılı kaldı: 2 yaralı

        Muş'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj, ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobildeki hız göstergesinin 240 kilometrede takılı kalması dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 01:31 Güncelleme: 09.01.2024 - 01:34
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        Hız göstergesi 240 kilometrede takılı kaldı: 2 yaralı
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        Kaza, saat 21.00 sıralarında Bitlis-Muş yolu üzerinde meydana geldi. Hasköy ilçesi istikametinden Muş'a gelen Ömer İnanç (28) yönetimindeki otomobil, Havalimanı Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        2 KİŞİ YARALANDI

        Savrulan otomobil, ağaç ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü İnanç ile yanındaki Fırat Koçar (32), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. DHA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        HIZ GÖSTERGESİ 240 KM'DE TAKILI KALDI

        Jandarma ve polis ekipleri de karayolunda önlem alarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla çekilirken, aracın hız göstergesinin 240 kilometrede takılı kaldığı dikkati çekti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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