Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otobüs terminalindeki bir yazıhanede bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda, düzenlenen operasyonda şüpheliden uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen 2 kişinin üst aramasında, 3 parça halinde 10,29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin iş yerinde ve aracında yapılan aramada ise satışa hazır 44 parça halindeki 204,83 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, uyuşturucu temin eden 2 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Fotoğraf: AA