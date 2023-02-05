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Muş'ta okullar tatil mi? Son dakika: Valilik'ten tatil açıklaması geldi! Muş'ta 6 Şubat Pazartesi yarın okullar tatil mi?

Muş'ta okullar tatil mi? Son dakika: Valilik'ten tatil açıklaması geldi

Muş'ta okullar tatil mi? Yoğun kar yağışının etkili olduğu Muş'ta öğrenci ve veliler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Konuyla ilgili Valilik'tan açıklama geldi. İşte 6 Şubat Pazartesi yarın Muş'ta okullar tatil mi?" sorusunun cevabı...

Giriş: 05.02.2023 - 16:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Muş'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bu nedenle yarın okula gitme hazırlığı öğrenciler okulların yarın tatil olup olmayacağını merak edip araştırıyor. Peki, 6 Şubat yarın Muş'ta okullar tatil mi? Muş Valiliği'nden konuyla ilgili son dakika açıklama geldi. İşte merak edilen sorunun cevabı...

  • MUŞ'TA YARIN OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

    Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar 2 gün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı belirtildi.

  • Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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