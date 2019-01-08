Muş'ta okullar tatil mi? 8 Ocak kar tatilleri

"8 Ocak Salı günü Muş'ta okullar tatil mi?" Muş'ta bugün okul var mı yok mu? Binlerce öğrenci ve veli tarafından merak konusu oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Muş'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

MUŞ'TA OKULLAR BUÜN TATİL Mİ? (8 OCAK)

Muş'un Varto ile Hasköy ilçelerinde olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Varto ile Hasköy ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verilmesine karar verildi.

METEOROLOJİ'DEN MUŞ'A UYARI!

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, Muş'ta yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.