Muş'ta okullar tatil edildi

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kentte sis, don ve çığ uyarısının yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak Salı günü il genelinde, eğitime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.