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Muş'ta mezrada mahsur kalan 400 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kardan kapanan mezrada 3 gün mahsur kalan 400 küçükbaş hayvan, karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı

Giriş: 02.02.2023 - 22:04 | Güncelleme: ABONE OL
Muş'ta mezrada mahsur kalan 400 küçükbaş hayvan kurtarıldı
Mezrada mahsur kalan 400 küçükbaş hayvan kurtarıldı
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AA

Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Karabey köyünün Kamış mezrasının yolu 3 gün önce olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Mezradaki meralarda hayvanlarını otlatan ve köye dönemeyen besiciler, yolun açılması için İl Özel İdaresinden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı mezra yolunu yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açtı.

Besiciler, böylece 3 aileye ait 400 küçükbaş hayvanı yürüyerek köye getirdi.

Bölgeye gelen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine, Muş'un Karabey köyünde karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.

Köyden 9 kilometre uzaklıktaki Kamış mezrasında hayvanların mahsur kaldığını anlatan Yentür, "Mevsimin iyi gitmesi nedeniyle özellikle dağ bölgesindeki besiciler, hayvanlarını merada otlatıyordu. Etkili olan kar ve yemlerinin yetersiz olmasından dolayı hayvanlar mezrada mahsur kaldı." dedi.

Hayvan sahibi Mustafa Demir ise Kamış mezrasında hayvanlarını merada otlattıklarını belirterek, "Yemimizin bitmesinden dolayı mahsur kaldık. Sağ olsun İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri mezraya yetişti. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yetişmeseydi hayvanlarımız telef olurdu." diye konuştu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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