Lise öğrencisi genç kız nehre düştü

AA

Muş İMKB Lisesinde okuyan 17 yaşındaki Yağmur Özkan, saat 21.30 sıralarında kentten geçen Karasu Nehri üzerindeki köprüden nehre düştü ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

AFAD ekipleri, suda bot yardımıyla arama çalışmasına başladı. Polis ekipleri de nehir kenarından aramaya destek verdi. Bu sırada aydınlatma fişeği ile alan aydınlatılmaya çalışıldı.

Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç, arama çalışmalarını koordine etti.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Muş İMKB Lisesinde okuyan Yağmur Özkan'ın (17), dün akşam saatlerinde kentten geçen Karasu Nehri üzerindeki köprüden nehre düşmesi sonucu başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

AA'nın haberine göre; bölgede etkili olan kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Özkan'ı arama çalışmalarına ara verildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görev yapan kurbağa adamların da katıldığı arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceği öğrenildi.