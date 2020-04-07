Muş'ta karantinadaki yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri sürüyor

İl Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan, merkeze bağlı Yazla, Alagün, Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı, Demirkapı ve Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyleri ile Karaağaçlı beldesine giriş çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde ve köylerin girişinde geniş güvenlik önlemi alarak insanları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Karantinaya alınan yerleşim birimlerine sadece sağlık çalışanlarının girişine izin veren jandarma ekipleri, araçlarıyla buralara girmek isteyenleri geri çeviriyor.