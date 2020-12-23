Muş'ta "kar kaplanları" köy yollarındaki mesaisi başladı

AA

İl Özel İdaresine bağlı "kar kaplanları" olarak adlandırılan karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Üçevler grup köy yolunda çalışma yürütüyor.

Yüksek rakımlı, dik yamaçlı bölgelerde kapanan yolları açık tutabilmek için çaba gösteren ekipler, zorlu coğrafyaya rağmen vatandaşlara sorunsuz ulaşım imkanı sunmaya çalışıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün geceden beri etkili olan kar nedeniyle birçok köy yolunun kapandığın söyledi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetre ulaştığını ifade eden Yentür, şöyle konuştu:

"Üçevler grup köy yolunda 2 iş makinesi, 8 personelle karla mücadelemizi yürütüyoruz. Diğer yüksek kesimlerde de özellikle yağışın devam etmesiyle beraber zaman zamanda fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar oluyor. Yolların tamamının açılması için tedbirleri aldık. Karın ardından bütün ekiplerimizle yollara girerek vatandaşın seyrüseferini kolaylaştırıp, yol açma çalışmalarını hızlı ve etkin şekilde yapacağız."

Yıl içerisinde 90 personel ve 64 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yapacaklarını aktaran Yentür, "Vatandaşlarımızın bu süreçte asılsız ihbarlardan kaçınmaları gerekiyor. 366 köyümüzün yolunun açık tutulması için gerekli planlamaları yaptık." dedi.

Ekip Şefi Nazım Diner, "Kar yağmaya başladı. Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması yapıyoruz. Vatandaşların mağdur olmaması için 7 gün 24 saat çalışacağız." ifadelerini kullandı.