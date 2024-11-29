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        Haberler Gündem Muş'ta kamuya ait 172 ton kömürü sattılar: 5 kişi tutuklandı

        Muş'ta kamuya ait 172 ton kömürü sattılar: 5 kişi tutuklandı

        Muş'ta kamu kurumlarına ait kömürlerin üçüncü kişilere satılmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 18:23 Güncelleme: 29.11.2024 - 18:23
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        Muş'ta kamuya ait 172 ton kömürü sattılar!
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        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarına ait kömürleri üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.

        15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 172 ton 125 kilogram kömür, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 564 fişek ve 129 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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