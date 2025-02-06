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        Muş'ta kadınlara yönelik gassallık kursu açıldı

        Muş Alparslan Üniversitesi ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle kadınlara yönelik gassallık kursu açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:12 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:12
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        Muş'ta kadınlara yönelik gassallık kursu
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        Muş Alparslan Üniversitesi ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle kadınlara yönelik gassallık kursu açıldı. Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde açılan kursta, cenaze yıkama, kefenleme, cenaze namazı ve defin hakkında bilgi veriliyor.

        Usta Öğreticisi Handan Akaydın, toplumda cenaze hizmetleriyle ilgili bilginin yetersiz olduğunu söyledi. Kursta uygulamalı gassallık eğitimi verdiklerini belirten Akaydın, şunları kaydetti:

        "6,7 Şubat depremlerinden sonra özellikle kadınlara yönelik gassallık kursuna çok ihtiyaç oldu. Depremlerden sonra bu kursların açılması için yoğun talep oldu. Bu yıl özellikle ev hanımları ve burada eğitim gören öğrencilerden yoğun istek geldi. Herkesin alması gereken bir eğitim. Gasallık mesleği çok önemli. Dinimize uygun yapılması amacıyla bu kurslar veriliyor. Bu açıdan insanlar öz güven kazanıyor. Kursumuz bir hafta sürüyor."

        Kursiyer Emine Günay ise "Başarabileceğimi düşünmüyordum ve başardım. Bilgilerin ileride lazım olacağı düşündüm. Ölüm her an karşımıza çıkacak bir olay olduğu için gasallık kursuna katıldım. Belge aldıktan sonra çevremizdeki insanlara da yardımcı olabiliriz" dedi.

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