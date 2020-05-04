Muş'ta ilkbahar güzelliği

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Havaların ısınmasıyla ilkbaharın kendini hissettirmeye başladığı kentte rengarenk örtüye bürünen doğa, görenleri hayran bırakıyor.Özellikle düzlük alanlarda açan kırmızı laleler, sarı çiçekler, zirveleri karla kaplı dağlar ve yeşile bürünen doğa seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor.Murat Nehri ve Mercimek Kale Barajı'nda da ilkbaharın güzellikleri görsel şölen sunuyor.