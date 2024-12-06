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        Haberler Gündem Güncel Muş'ta "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi" | Son dakika haberleri

        Muş'ta "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi" hayata geçirildi

        Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nin hazırladığı "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi" hayata geçirildi. Muş Valisi Avni Çakır, "Bir gencimize bile dokunabilirsek ne mutlu bize" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:14
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        Muş'ta "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi"
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        Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nin hazırladığı "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi" hayata geçirildi.

        Vali Avni Çakır, makamında bir araya geldiği Dernek Başkanı Alparslan Bingöl ile protokol imzaladı.

        Projenin hayırlı olmasını dileyen Çakır, "Bir gencimize bile dokunabilirsek ne mutlu bize. Ailelerimize de büyük görev düşüyor. Çalışmalardan dolayı derneğimize teşekkür ediyorum" dedi.

        Dernek Başkanı Bingöl de tüm madde bağımlılarına ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Vali Çakır'a teşekkür etti.

        *Haberin görseli AA arşivinden alınmıştır.

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