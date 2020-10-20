Muş'ta elma hasadı çiftçilerin yüzünü güldürüyor

Muş'ta, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın yaptığı açıklamada, bu yıl hasattan 1460 ton ürün elde edilmesini beklediklerini söyledi.
Kentte güzlük elmanın yanı sıra starking ve golden gibi türlerin de yetiştirildiğini belirten Aydın, "İlimizin ikliminin güzel olması gece ve gündüz sıcaklık farkının olması elmaya ayrı bir tat ayrı bir aroma veriyor. Bu açıdan her taraftan yoğun talep var. Muş ekonomisine katkısı 3 milyon lira olacak. Çünkü bu yıl geçen yıllara oranla daha çok verim var. Ancak dileğimiz diğer meyvelerle birlikte elma bahçelerimizin artması." dedi.Muş'un geniş tarım arazileriyle önemli bir üretim merkezi olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:"Çoğunluğu ceviz olmakla birlikte üzüm, kayısı, kiraz, armut ve elma gibi her türlü meyveyi Muş'ta yetiştirebiliyoruz. Bu kapsamda elma da önemli bir faaliyet alanımız. 3 bin 128 dekar elma bahçeleriyle Muş bir elma merkezidir. Köylerimizde elma yetiştiriciliği yaygın yapılıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gerek Valiliğimizden ve gerekse Bakanlığımızdan aldığımız desteklerle sürekli çiftçilerimize katkı sunuyoruz."Merkeze bağlı Dilimli köyünde elma bahçesi oluşturan Yüksel Görtürk ise bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.Yetiştirdiği elmaları Erzurum'un Hınıs ilçesinden gelen komisyoncuya sattığını aktaran Göktürk, 5 ton elma hasat ettiğini ve kilogramını 3 liradan sattığını ifade etti.
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