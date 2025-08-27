Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Gündem Muş'ta elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Muş'ta elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 21:08 Güncelleme: 27.08.2025 - 21:08
        Elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Meşeiçi köyüne bağlı Beşevler mezrasında sondaj çalışması sırasında, sondaj borusunun yüksek gerilim tellerine temas etmesi sonucu 18 yaşındaki Muhammed Kartal ile 54 yaşındaki Halil Kenco elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kartal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralı olan Kenco ise Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #muş
        #muş haber
        #yerel haber
