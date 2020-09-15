Muş'ta büyükbaş hayvanlar Kazan Gölü'ndeki taze otlarla besleniyor

AA

Bulanık sınırlarında bulunan Kazan Gölü civarındaki köylerde yaşayan besiciler, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için sabahın ilk ışıklarıyla göl kenarındaki meralara geliyor.

Merada ve gölün zeminindeki otlarla beslenen hayvanlar, öğle saatlerinde de havanın ısınmasıyla göle girip serinliyor.

Gölün zeminindeki taze otları yiyen, suda yıkanarak temizlenen hayvanların, bu sayede et ve süt veriminde de artış yaşanıyor.

Bölgeden geçen vatandaşlar, gölde ilginç görüntüler oluşturan hayvanların fotoğraflarını çekiyor.

- "Hayvanlarda et ve süt verimi artıyor"

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde büyükbaş hayvancılığın ön planda olduğunu söyledi.

Kentte hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla önemli destekler verdiklerini aktaran Aydın, "Çiftçilerin hayvanların bakımını özenle yapması gerekiyor. Bulanık ilçemizde besicilerimiz, hayvanlarını gölde yıkıyor oradaki taze otlarla besliyor. Hayvanlar göle girdiklerinde hem temizleniyor hem de rahatlıyorlar. Bu da et ve süt veriminde artış sağlıyor. Bunu teknik olarak da biliyoruz. Çiftçilerimize tavsiyemiz, hayvanlara rahat edebilecekleri ortamı sağlasınlar. Temiz ve bol içme suyuna kavuşmalarını temin etsinler. Hayvanlar göle girdiğinde bir nebze de olsa bu ortamı yakalamış oluyor." diye konuştu.

Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı ise ilçe ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığını belirtti.

İlçenin 144 bin 731 büyükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu kaydeden Ziyalı, "Kazan Gölü çevresindeki köylüler, yaz boyunca hayvanları serinlemeleri için gölün kenarına getiriyor. Hayvanlar da suya girerek hem taze otlarla besleniyor hem de su ihtiyaçlarını gideriyor. Ayrıca göze hoş gelen görüntüler oluşuyor." dedi.

- "Hayvanlar sudaki taze otlarla besleniyor"

Gölyanı köyünde besicilik yapan Serhat Baykara da günün ilk ışıklarıyla hayvanlarını otlatmak için Kazan Gölü kenarına getirdiklerini ifade etti.

Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu dile getiren Baykara, "Burada yaklaşık 1000 hayvana bakıyoruz. Hayvanlarımızı gölün kenarındaki merada otlatıyoruz. Burada biraz otlayan hayvanlar daha sonra suya giriyor. Burada üç saat boyunca hem temizleniyor hem de göldeki taze otları yiyorlar. Bu sayede verimlilikleri de artıyor. Suda zaman geçirmeyi seviyorlar. Bizde gün boyunca onların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.