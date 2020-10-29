Muş'ta bir araya gelen 15 ressam ve fotoğraf sanatçısı sergi açtı

Muş Belediyesi ve Telli Turna Doğa Derneği işbirliğiyle farklı illerden gelen 15 ressam ve fotoğraf sanatçısı, kentteki doğal güzellikleri tuvallere ve fotoğraf karelerine yansıttı.
Sanatçıların ortaya koyduğu eserler, Selçuklu mimarisiyle 1307 yılında Miralay Seyfi Bey tarafından yaptırılan ve Muş Belediyesince restore edilen tarihi Yıldızlı Han'da düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergiden elde edilecek gelirin kentte belirlenecek bir okulun ihtiyaçlarının karşılanması için bağışlanacağı belirtildi.
Sergide, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 9 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı da kendi bestelediği "Kaledans" parçasını seslendirdi.
Sergiye katılan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kadim geçmişe sahip Muş'ta 1307 yılında yapılan Yıldızlı Han'ı aslına uygun şekilde yeniden restore ettiklerini söyledi.
Göreve geldiklerinde tahrip olan Yıldızlı Han'ın kamulaştırmasını yaptıklarını anlatan Asya şöyle konuştu:
"Kültür Varlıkları Bölge Müdürlüğümüzün koordinesinde aslına uygun 16 iş yerini restore ettik. Muş'ta faaliyet yürüten Telli Turna Doğa Derneği, ülke genelindeki ressam ve fotoğraf sanatçılarını Muş ile ilgili çektikleri fotoğrafların ve resimlerin yer aldığı sergiyi açtı. Bugünün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi de bizim için ayrı bir anlam taşımaktadır. Yapılan her eserin amacına uygun kullanılıyor olmasının sevincini yaşıyoruz. Bu anlamda alt yapı ve üst yapıdan sonra sanatsal ve kültürel, gönül belediyeciliğine yönelik bu tür etkinliklerle ve faaliyetlerle sık karşılaşacağımızı umuyorum. Bu anlamda sanatçılarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."
Ankara'dan gelen fotoğraf sanatçısı Filiz Özgen Özdemir Şimşek de 13 Temmuz'da da Muş'a gelerek köylerde çalışma yaptıklarını belirtti.
Amaçlarının tarihi yerlerin yanı sıra insan ve köy yaşamını da fotoğraflara ve resimlere yansıtmak olduğunu aktaran Şimşek, "Sergimizde satılacak eserlerimizden elde edilecek geliri ihtiyaç sahibi bir okulumuza bağışlayacağız. Çalışmalarımız biraz daha kurgusal. 5 fotoğrafçı ve 10 ressam arkadaşımızla buraya gelerek güzel bir çalışma yaptık." dedi.
Sergiye, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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