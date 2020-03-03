Muş'ta Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu

AA

İstasyon Caddesinde toplanan taksici ve minibüsçüler, araçlarına astıkları bayraklarla konvoy halinde şehir turu attı.

Vatandaşların destek verdiği etkinlikte Muş Belediyesi oto parkına gelen şoförler, yaptıkları basın açıklamasıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Grup adına açıklama yapan taksici Mehmet Abbas Bakış, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve harekata destek vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Müslümanlara yapılan zulmü üzüntüyle takip etiklerini aktaran Bakış, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'deki Müslüman kardeşlerimizin çığlıklarına sessiz kalamazdık. Kahraman ordumuz Suriye'de zalim Esed rejiminin oyununu bir bir bozmaya ve kurtarılan bölgeleri sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Mehmetçiğimiz gittiği her yerde büyük bir sevgi seliyle karşılanıyor. Bizlerde buradan Mehmetçiklerimize selamlarımızı ve dualarımızı yolluyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun."

Muş Taksiciler Derneği Başkanı Erkan Kandemir ise taksici ve minibüs esnafı olarak bir şehitleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini belirterek, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını vurguladı.