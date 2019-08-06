Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden Muş'ta, arpa ve buğday hasadından 534 milyon liralık gelir bekleniyor.

Türkiye'nin en verimli topraklarının bulunduğu Muş Ovası ile kentteki diğer tarım arazilerinde buğday ve arpa hasadına başlandı.

Kentteki 134 bin hektarlık alanda, en yeni tarım araçları ve biçerdöverlerle çiftçilerin bir yıllık emekleri hasat ediliyor.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, Muş Ovası'nın bölge ve Türkiye için önemli bir hububat merkezi olduğunu söyledi.

Bu sene ilkbaharın kurak geçmesi nedeniyle buğday ve arpa üretiminin geçen yıla göre düştüğünü belirten Aydın, "Dönüm başına 250 kilogram civarında buğday 280 kilogram ise arpa hasadımız oluyor. Muş'ta 288 bin ton buğday, 42 bin ton ise arpa hasadı yapılmasını bekliyoruz. Saha çalışmalarımız neticesinde hasadın kent ekonomisine 534 milyon lira katkı sağlamasını ümit ediyoruz."