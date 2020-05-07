AA

Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Demirtükoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla iş yerleri geçici süreliğine kapatılan oda üyelerine destek olduklarını söyledi.Oda olarak her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıtıklarını ancak tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bu sefer Muş'ta 3 bin esnafa gıda yardımı yaptıklarını ifade eden Demirtürkoğlu, şöyle konuştu:"Koronavirüs nedeniyle bir pandemi yaşandı. Bundan dolayı kapatılan çok sayıda iş yerlerimiz var. Tabi bunlar, 1,5 aydır dükkanları kilitli ve mağdur olan esnafımız. Bunların çocukları var, mutlaka tencerelerinin kaynaması lazım. Bunları düşünerek hem ramazan vesilesiyle hem de Kovid-19 nedeniyle yaptığımız gıda paketleri araçlarla odamıza kayıtlı 3 bin esnafımıza görevlilerimizce dağıtılmaya devam ediyor. Kendi bütçemizin kaynaklarıyla yapılan yardımlardır. Üyelerimizden almış olduğumuz aylıklardan tasarruf ederek bu yardımları gerçekleştiriyoruz. Farklı yerlerden kaynak almadan tamamen odamızın gelirinden aldığımız ürünlerdir."İş yeri kapalı olan Bayram Koçmen ise "Koronavirüsten dolayı yaklaşık 2 aydır iş yerim kapalı. Sağ olsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası yardımda bulundu. Yardım kolisi evimize kadar geldi. Teşekkür ederim." diye konuştu.