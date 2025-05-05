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        Haberler Yaşam Muş Ovası 'Muş 1071' adıyla tescillenen lalelerin açmasıyla renklendi

        Muş Ovası 'Muş 1071' adıyla tescillenen lalelerin açmasıyla renklendi

        Muş'ta ömrü ortalama 3 hafta olan ve Muş 1071 ismiyle tescillenen laleler, Muş Ovası'nda açmaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:49 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:49
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          Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen laleler, ovadaki arazileri renklendirdi.

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          Lalelerin açmasıyla seyrine doyum olmayan manzaraya bürünen araziler, bu güzelliği görmek isteyen kent sakinlerinin uğrak yeri oldu.

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          Merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Laleli köyündeki ovaya gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, doğal olarak yeşeren laleleri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

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          "MUŞ OVASI ADETA KIRMIZIYA BÜRÜNMÜŞ"

          Fotoğraf tutkunu Hatice Taşcı, arkadaşlarıyla laleleri görmeye geldiklerini söyledi.

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          Lalelerin bölgeye farklı bir güzellik kattığını belirten Taşcı, şöyle konuştu:

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          "Uzun zamandır laleleri görmek istiyordum ama ömürleri çok kısa olduğu için denk gelemiyorduk. Bugün laleleri gördük ve fotoğraflarını çektik. Çok güzellerdi. Muş Ovası adeta kırmızıya bürünmüş. Biz de arkadaşlarımızla bu manzarayı görüntüledik. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum."

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          Muş'ta öğretmenlik yapan Şerife Sayan da hafta sonu tatilinde laleleri görmek için bölgeye geldiklerini anlattı.

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          Çok güzel bir manzarayla karşılaştıklarını dile getiren Sayan, "Laleler çok güzel. İnsan görünce daha mutlu oluyor, içi ısınıyor. Biz de görelim dedik. İnsanlar çok fazla ilgi gösteriyor. Laleler, Muş'un bir güzelliği, daha fazla değerlendirilebilir. Ömrü kısa olan bir çiçek ama görüntüsüyle insanı çok etkiliyor" ifadelerini kullandı.

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