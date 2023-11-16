Muş Ovası, göç yolculuğundaki kuşları ağırlıyor

Muş'taki sazlıkların ve sulak alanların birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını ifade eden Avci, şöyle konuştu:

"Muş Ovası'nın zengin bitki örtüsü, kuşlar ve diğer canlıların bölgeyi tercih etmesinde önemli rol oynuyor. Muş Ovası önemli kuş göç güzergahında yer alıyor. Bu nedenle yılın her döneminde kuş popülasyonunu görmek mümkün.