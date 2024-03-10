İslam alemi için önemli bir ibadet olarak sayılan Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı için Muş dahil olmak üzere il il tüm imsakiye takvimlerini yayınladı. Peki, Muş iftar ve sahur vakitleri ne zaman? İşte 2024 Muş imsakiye takvimi...