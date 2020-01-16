Galatasaray stoper bölgesi için adaylarından olan Jeison Murillo'nun yeni takımı belli oldu. Valencia'nın Sampdoria'ya kiraladığı 27 yaşındaki stoperin, İtalyan ekibiyle sözleşmesi feshedilirken Kolombiyalı futbolcu, Okay Yokuşlu'nun da formasını giydiği Celta Vigo'ya kiralandı.

Celta Vigo'dan yapılan resmi açıklamada, sezon sonuna kadar kiralanan Jeison Murillo'nun satın alma opsiyonun da olduğu bildirildi. İspanyol basını, satın alma opsiyonunun 16 milyon euro olduğunu yazdı.