Muriç'te son dakika gelişmesi!

Calciomercato ise Vedat'ın Lazio tarihinin en başarısız transferlerinden biri olduğuna vurgu yaparken, "Bu transfer kulüp tarihindeki en pahalı 10 transfer arasında yer alıyor. Ancak 49 maçta sadece 2 gol attı ve Lazio tarihindeki en utanç verici transferler sıralamasında liderlerden biri" yorumunu yaptı.