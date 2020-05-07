Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric için transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, oyuncuya talip olan kulüpleri açıkladı.

Agim Ademi, Tottenham Menajeri Jose Mourinho'nun Vedat'ı takımda görmek istediğini belirtip, "Tottenham, Fenerbahçe'nin belirleyeceği bonservis bedelini ödemeye hazır" diye konuştu.

Başkan Ademi, İtalyan ekipleriyle de adı anılan 26 yaşındaki golcü için "Vedat İtalya'da birden fazla takımın gündeminde. Napoli'nin Tottenham gibi transferde çok istekli olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.