Proje kapsamında, kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından evlerden belli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların karşılığı olarak ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kartlarına ücret yatırılıyor.
Para kart özelliği taşıyan Çevreci Komşu Kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor, ayrıca biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor. Bu proje, ev ekonomisine ek kaynak yaratarak aile bütçesine katkıda bulunurken, kesilmekten kurtarılan ağaçlarla doğayı korumaya ve geri dönüşümle ekonomik değer yaratmaya devam ediyor.