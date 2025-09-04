Habertürk
        Muratpaşa'dan 9. kez "Yöreler Renkler Festivali" | Son dakika haberleri

        Muratpaşa Belediyesi'nden 9. kez "Yöreler Renkler Festivali"

        Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 9. kez düzenlenecek "Yöreler Renkler Festivali", 6 Eylül'de başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 18:25 Güncelleme: 04.09.2025 - 18:25
        Muratpaşa'dan 9. kez "Yöreler Renkler Festivali"
        Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nce bu yıl 9. kez düzenlenecek "Yöreler Renkler Festivali", 6 Eylül'de başlayacak. Türkiye'nin 7 bölgesinin tanıtılacağı festivalde 73 dernek yer alacak. Dernekler, kent meydanında kurulan stantlarda şehirlerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak.

        Doğu Anadolu Gecesiyle başlayacak festival, Türk halk müziği sanatçılarından Sabahat Akkiraz'ı dinleyicilerle buluşturacak. "Horon Zamanı", "Ege-Marmara" , "Akdeniz", "Komşu Ülkeler" ve "Baran ile Sıra" geceleri etkinlikleriyle devam edecek festivalde, çeşitli konserler verilecek.

        İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'nın sadece Türkiye’den değil, dünyanın farklı noktalarından göç alan bir ilçe olduğunu ifade etti. Kültürlerin tanıtılması ve toplumlar arasında kaynaşmanın sağlanması amacıyla festivalin düzenlendiğini belirten Uysal, tüm vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti.

        Festival, 14 Eylül'de sona erecek.

        #yerel haberler
        #muratpaşa yöreler renkler festivali
