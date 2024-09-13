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        Haberler Gündem Güncel Muratpaşa'da "Yöreler Renkler Festivali" | Son dakika haberleri

        Muratpaşa'da "Yöreler Renkler Festivali" pazartesi günü başlıyor

        Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği 8. Yöreler Renkler Festivali, pazartesi günü Akdeniz Gecesi'yle başlayacak. Türkülere, halaylara, horonlara ev sahipliği yapacak festival hafta boyunca devam edecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 18:44 Güncelleme: 13.09.2024 - 18:55
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        Muratpaşa'da "Yöreler Renkler Festivali"
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        Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen "8. Yöreler Renkler Festivali", Akdeniz Gecesi ile pazartesi günü başlayacak. başlıyor.

        Bu yıl 16-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festivale hemşehri derneklerinin yanı sıra Antalya'da yerleşik yabancıların da kurduğu toplamda 72 dernek katılacak. Doğu Anadolu bölgesinden 13, Güneydoğu Anadolu'dan 11, İç Anadolu'dan 10 dernek, bu yıl festivalde yer alacak. Karadeniz'den 8, Akdeniz'den 6, Marmara ve Ege bölgelerinden ise 4 hemşehri derneğinin katılacağı festivalde ayrıca 12 Yörük kültür derneği ve Antalya'da yerleşik yabancıların kurduğu 8 komşu ülke derneği de olacak.

        Festival 16 Eylül'de Akdeniz Gecesi ile başlayacak. Açılış gecesinde Uğur Önür sahne alacak. Festivalin ikinci günü Ege-Marmara Gecesi ile devam edecek. Gecede Tolga Çandar sahne alacak. Üçüncü gün İç Anadolu Gecesi’yle devam edecek festival gecesinde Nazlı Öksüz, Doğu Anadolu Gecesi'nin düzenleneceği dördüncü gün ise Naciye Çokbilir sahne alacak.

        Güneydoğu Anadolu Gecesi'ne ayrılan beşinci günde Sinan Serkut sıra gecesi programıyla geceye eşlik edecek. Ayrıca gecede Baran da sahne alacak. 21 Eylül Cumartesi gerçekleşecek Karadeniz Gecesi'nde "Horon Zamanı" isimli konseriyle Orhan Çavuş sahne açılışı yaparken ardından Ayşenur Kolivar dinleyicileriyle buluşacak. Festival Komşu Ülkeler Gecesi ile sona erecek.

        Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'nın sadece Türkiye'den değil dünyanın farklı noktalarından göç alan bir kent olduğunu belirterek, "İşte bu insanlarımızı saygıdeğer birer komşumuz olarak onurlandırmak için birbirleriyle kaynaşmalarını, birbirlerinin kültürlerini tanımalarını ve Muratpaşa'mızın ortak kent kimliğine dahil olabilmelerini sağlamak için festivalimizin 8'incisini düzenliyoruz. Bütün komşularımız davetlidir" diye konuştu.

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        #yerel haberler
        #Antalya
        #yöreler renkler festivali
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