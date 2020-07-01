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Muratbey'in çocuk peyniri ‘Muratbey Misto’, 2020 Dünya Süt ürünleri İnovasyon Ödülleri’nden (World Dairy Innovation Awards 2020) başarıyla döndü.

Misto, 20 farklı kategori için 12 ülkeden 245 başvurunun yapıldığı yarışmada ‘En İyi Çocuk Ürünü’ kategorisinde finalist olma başarısı gösterdi. Muratbey daha önce de aynı yarışmada en beğenilen ürünlerinden ‘Burgu’ ile ‘En iyi Peynir’ kategorisinde birinci olmuştu.

Muratbey’in sürdürülebilir inovasyon projelerinden birinin daha taçlandırılmış olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini söyleyen Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “İnovatif ürünlerimizle özel peynirler kategorisinde uzun süredir Türkiye pazar lideri konumundayız. Yenilikçi peynirlerimiz yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyük bir beğeniyle tercih ediliyor. Misto bu yıl Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülleri’nde tüm kategoriler içinde finale kalan tek Türk markası oldu. Daha önce de aynı yarışmada Muratbey Burgu ile “En İyi Peynir “ ödülünü kazanmıştık. İnovasyona verdiğimiz önemin yurt dışında da takdir görmesi bizleri gururlandırıyor. Misto D vitaminiyle zenginleştirilmiş içeriğiyle inovasyon kültürümüzün en seçkin örneklerinden biri oldu. Özellikle salgın hastalıklara karşı çocuklarımızın bağışıklığını desteklemek adına Misto’yu oldukça önemsiyoruz” diye konuştu.