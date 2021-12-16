Ünlü çiftten set kareleri geldi!

HABERTURK.COM

Elbani’nin Mısır Prensesi Fevziye rolü ile diziye dahil olduğu bölümden renkli anlar basınla paylaşıldı. İman Elbani duru güzelliği ile dikkat çekerken sahnelerde ona en büyük destek eşi Murat Yıldırım’dan geldi. Eşi ile senaryoyu birlikte çalışan Yıldırım, Türkçe replikler konusunda da İman’a yardımcı oldu. Beğenilen çiftin ilk set heyecanı objektiflere de yansıdı.

Şimdi tüm nefesler yeni bölümde yaşanacak gelişmeler için tutuldu. Efnan’ı cesaretlendiren ve davete hazırlayan Mısır Prensesi Fevziye’nin bu çabaları karşılığını bulacak mı? İlk kez makyaj yapıp tuvalet giyen Efnan bu kez Aziz’in gönlünü çalabilecek mi?

Güçlü isimleri ve etkileyici hikayesi ile Aziz her Cuma saat 20.00’de Show TV’de.