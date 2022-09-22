Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren SEÇ Market, kurumsal stratejisini ve hedeflerini basın toplantısıyla açıkladı.

Toplantıda Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Yıldız Holding CEO´su Mehmet Tütüncü ve SEÇ Market Genel Müdürü Altan Sekmen açıklamalarda bulundu.

"KAZAN-KAZAN MODELİ"

Seç Market, esnaf işletmelerini rekabette güçlendirmeyi hedefliyor. Yöneticilerin deyişiyle 'kazan-kazan modeli' ile çalışılıyor. İş ortaklarına mağazacılık danışmanlığı, teknik altyapı, finansal danışmanlık gibi destekler sağlanıyor.

Dijital altyapı, ürün tedariği, pazarlama iletişimi, raf dizimi ve lojistik alanlarında da esnaflara yol gösteriliyor.

Eylül 2022 itibariyle, 81 ildeki mağaza sayısı 2 bin 138’e ulaşan SEÇ Market, son çeyrekte mevcut mağaza sayısını 2 bin 450’ye ulaştırmayı hedefliyor. Şirket, önümüzdeki dönemde mobil uygulamayla ürün satışına da başlayacak.

ÜLKER: "BABAMIN VE AMCAMIN UYGULADIĞI MODELİN İZİNDEN GİDİYOR"

Toplantıda ilk sözü alan Murat Ülker, SEÇ Market'in çalışma modelini, "geleneğimizin modern bir versiyonu" olarak tanıttı. Ülker'in ifadeleri şöyle:

"Ben de bugün burada bulunmayı bilhassa istedim. Çünkü SEÇ Market’in iş modeli aslında Ülker’in kurulduğu 1944’ten itibaren merhum babamın ve amcamın uyguladığı modelin izinden gidiyor. Yani geleneğimizin modern bir versiyonunu temsil ediyor. Biliyorsunuz, babam Sabri Ülker ve amcam Asım Ülker ilk pötibörü 1944’te Eminönü Nohutçu Han’da ürettiler. Üretmek iyi de bunun bir de pazarlaması var. O zamanlar dijital araçlar yok, televizyon yok, reklam anlayışı bugünkünden fersah fersah geride. Amcam Asım Bey sürekli Anadolu’yu dolaşıp sipariş alıyor, telgrafla bu siparişleri babama geçiyor, üretim kapasitesi aşıldığında babam telgraf çekip 'Daha fazla sipariş alma' diyor. İşte böyle bir ortamda, karayolları bugünkü kadar gelişmiş değilken babam ve amcam Türkiye’nin dört bir yanındaki bakkallara Ülker kamyonlarıyla mal dağıtıyor. Her akşam bizim evde ajanstan hava ve yol durumu dinlenirdi ki ertesi gün nasıl ürün göndereceğiz hesap edilsin. Küçük esnaf, bakkallar bizim geleneğimizde var derken işte bunu kastediyorum.

SEÇ MARKET'İN İŞ MODELİ

Tabii o zamandan bu zaman çok şey değişti. Ama müşteri her zaman velinimetimiz. Bugün neredeyse 80 yıldır üretim yapıyoruz, 80 yıldır sanayiciyiz. Artık sadece Türkiye’ye değil, dünyanın hemen hemen her yerine ürün tedarik ediyoruz. Perakendede de ŞOK Marketler ve Bizim Toptan aracılığıyla halkla buluşuyoruz. Ancak marketlerimizin olması, mahalle esnafını unuttuğumuz anlamına gelmiyor. 10 bin Şok market var, yüz bini aşkın bakkal var. Bilakis, esnafa ürün dağıtırken onların dertlerini, sıkıntılarını daha da iyi görüyoruz. Dağıtım bizim güçlü kasımız. Zaten SEÇ Market iş modeli de bunun bir sonucudur.

Bizim Toptan’daki arkadaşlarla birlikte küçük esnafın, mahalle bakkallarının değişen sektör dinamikleri nedeniyle yaşadığı sorunlarına nasıl çözüm bulacağımızı düşündük. 'Herkesin aynı marka altında kendi bakkalının sahibi olduğu bir model geliştirsek, kaliteli ürünlerimizi güçlü dağıtım ve teknoloji altyapımızla esnafa ulaştırsak nasıl olur' dedik. Gördüğünüz gibi çok da iyi oldu; bugün Türkiye genelinde 2 binden fazla SEÇ Market iş ortağımız var, binlerce kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu sayede hem küçük esnaf ve tüketiciler kazanıyor hem de biz kazanıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Linkedin'de ve blogumda da paylaştım, ben 50 yıl önce Çengelköy'e alışverişe kürek çekerek giderdim, köşede bir 'kadın manav' vardı, bir de Altunizade’de 'kadın bakkal.' Bu şekilde anılırlardı. Şimdi ise SEÇ sayesinde kadın marketler çoğalıyor. Kısa sürede yüzde 10’lara varan kadın franchise oranına ulaştı ve artırmayı hedefliyor. Kadın girişimciliği desteklemek adına oldukça kıymetli adımlar bunlar."

TÜTÜNCÜ: ONLINE PERAKENDEDE DE BÜYÜYORUZ

Ülker'in ardından konuşan Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi Yıldız Holding´in ana iş kollarını gıda ve perakende olarak tanımlıyoruz. Herkes en iyi bildiği işi, en iyi şekilde yapar. Biz de bu anlayışla hareket ediyor; bu sektörlere odaklanıyoruz. Odaklandığımız alanlarda kaynak yaratmaya ve organik büyümeye devam etmek istiyoruz. Perakende sektöründe: Ana şirketlerimiz ŞOK Marketler, Bizim Toptan ve SEÇ Market ile Türkiye çapında büyüyoruz. 2022 yılının ilk 6 ayında; 9 bin 858 mağaza sayısıyla ŞOK Marketler (güncel 10 bin satış noktası), 175 satış noktasına ulaşan Bizim Toptan ve 2 bini aşan (Haziran sonu 2 bin 33, Eylül itibarıyla 2 bin 138) SEÇ Market ile sektörün yanı sıra istihdama da katkı sağlıyoruz. Diğer yandan çağın gerekliliklerine uyum gösteriyor, online perakendede de büyüyoruz. Bu alanda Yahya Ülker´in yönetimindeki Yıldız Ventures ile yakın bir iş birliği içindeyiz. Mesela Türkiye´nin ilk online süpermarketi istegelsin Yıldız Ventures´ın yatırımıyla büyüyor. Sadece e-ticaret platformlarına hizmet götüren satış organizasyonumuz E-star Türkiye´deki faaliyetlerinin yanı sıra global pazar yerlerine de e-ihracat gerçekleştiriyor.

Gıda sektöründe ise pladis, GODIVA, Kerevitaş gibi ana şirketlerimizle faaliyet gösteriyoruz. Ülker´den McVities´e, SuperFresh´ten Aytaç´a ve EDT kanalında Donuk Fırıncılık´a kadar çok sayıda markamızın ürünleri dünya genelinde 4 milyar nüfuslu bir coğrafyaya sunuluyor. Diğer bir deyişle, gıda ve perakende operasyonlarımızı birbirini besleyen bir ekosistem şeklinde yönetiyor, gıda perakendeciliğine odaklanıyoruz. Türkiye´de gıda perakendeciliği yaklaşık bir milyon kişiye istihdam sağlayan, her gün ülkedeki hemen hemen her eve ulaşan dev bir sektöre dönüştü. Bu büyük pazar içinde, küçük market ve bakkallar da çok önemli bir paya sahip. Ülkemizde geleneksel kanal dediğimiz mahalle esnaflığı Avrupa´daki örneklere kıyasla önemli ölçüde gücünü koruyor ve ticarette önemli bir yeri var. 48 ülkede 13 bin 600'den fazla mağazaya sahip Hollanda merkezli Spar, Japonya merkezli dünya çapında 48 bini aşan mağazasıyla Eleven ve Almanya´da 500 bayi ve 11 binden fazla mağazası olan Edeka dünyada benzer iş modeline sahip örneklerden birkaçı. Ancak giderek artan bir rekabet de söz konusu ve biz de ŞOK Marketler ve Bizim Toptan ile bu rekabetin bir parçasıyız. Diğer taraftan geleneksel kanalı da bu rekabete dâhil etmek, onlara da büyüme imkânı sunmak istiyoruz. İşte SEÇ Market de bu noktada devreye giriyor ve kendi işini yapmakta olan esnafı destekleyen iş ortaklığı modeliyle öne çıkıyor.

Perakende sektörü, yapısı gereği gelişmelerin ve tüketici eğilimlerinin doğrudan ve en çok hissedildiği alanların başında geliyor. Değişimin bu denli hızlı olduğu bir sektörde yenilikçi bir bakış açısını benimsemek, fırsatları önceden fark etmek büyük önem taşıyor. Ve bu durum esnaf da dâhil tüm oyuncular için geçerli. Biz bu anlamda da SEÇ Market çatısı altındaki iş ortaklarımızla sürekli tecrübe ve uzmanlık paylaşımı yapıyoruz. Özellikle değişen pazar dinamiklerine karşı ortak iş birliği içinde hareket etmeyi önceliklendiriyoruz. Bu açıdan da SEÇ Market´in sektörümüz ve ülkemiz için çok kıymetli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Son olarak şunu vurgulamak isterim. Geleneksel kanal olarak tabir ettiğimiz esnaf, Ülker´in kurulduğu 1944 yılından beri en önemli iş ortağımızdır. Bu değerli iş ortaklarımızla SEÇ Market çatısı altında, farklı bir iş modeliyle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle SEÇ Market ekosistemindeki tüm esnaflarımıza işlerinde başarılar diliyor, siz değerli basın mensuplarına da katılımınız için teşekkür ediyorum."

SEKMEN: ESNAFA VE MÜŞTERİYE REKABETTE AVANTAJ SAĞLIYORUZ

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen ise, "Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getirerek esnafa ve müşteriye rekabette avantaj sağlıyoruz. Organize perakende marketlerine karşı mahalle esnafını rekabette güçlü kılıyoruz. Yüksek rekabetin içinde büyük oyunculara karşı var olmaya çalışan küçük esnafa destek olarak esnafa marka bilinirliği avantajı sağlıyoruz. Sürdürülebilir ticaret anlayışıyla kazan-kazan iş modelini benimsediğimiz model ile esnafımıza kurumsal kimlik kazandırma, cirosunu ve müşteri memnuniyetini artırma, toplu satın alma gücüyle beraber karlılık artışı, lojistik ve sevkiyat desteği gücü ile esnafımızın yanında yer alıyoruz" dedi.