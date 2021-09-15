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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İki yıl önce pandemi nedeniyle vizyona giremeyen ve internet fenomenlerinin hayatını mizahi olarak ele alan 'Amacı Olmayan Grup' filminin galası dün gerçekleştirildi. Ali Tanrıverdi'nin yönettiği, yapımcılığını ve senaryosunu Murat Şeker'in yaptığı film, 17 Eylül'de seyirciyle buluşacak.

"EMİN MİSİNİZ?' GİBİ TELEFONLAR ALDIK"

Filmin yönetmeni Ali Tanrıverdi, pandemi nedeniyle filmi iki yıl aradan sonra vizyona sokacaklarını ve ekmeğini sinemadan kazanan insanlar olarak bu kararı aldıklarını söyledi.

Tanrıverdi, "İnşallah insanlar sinemaya gitmeye başlar, bir hafta boyunca 'Emin misiniz sinemaya çıkmaya?' gibi telefonlar aldık. Gişelerin hali ortada. Biz çıkıyoruz çünkü bir ekmeğini sinemadan kazanan insanlarız. Filmimizi sinema için yaptık, izleyicilerimizi de davet ediyoruz. İki yıldır sinemaya gitmiyorlar. Geldikleri zaman verdikleri bilet parasının karşılığında tebessüm edip, mutlu ayrılacaklar." dedi.

"EKMEĞİMİZİN PEŞİNDEYİZ"

Filmin yapımcısı ve senaristi Murat Şeker ise gerçek hayatta yer alan amaçsız ve başıboş bir grubun filmini yaptıklarını ve güldürürken düşündüreceklerini anlattı.

Şeker, konuyla ilgili, "Sadece kendi filmimizi vizyona sokmuyoruz. Şöyle bir misyon yüklendik; sinema seyircisini bekliyor salonlar. İnşallah seyirci pozitif tepki verir. Bu kez hiç rakam tahminim yok, 'Allah ne verirse' diyor ve 'Ekmeğimizin peşindeyiz' diyoruz. Film güzel, sempatik bir film, altı boş olmayan bir film. Amaçsız gençlerin hikayesini konu edinip, hayata tutunmak için gerekli motivasyonu nasıl elde edileceğini anlatıyor. Güldürürken düşündüren bir film. İlk defa amaçsızlık ve serserilikle başıboşlukla bir yere varabiliyor gençlik. Bu dünya tarihinde ilk kez oluyor. Biz zaten böyle bir grup olduğunu biliyoruz, onun filmini yaptık." ifadelerini kullandı.

"ONLARA YOL GÖSTERECEĞİZ"

Şeker, ayrıca internet fenomenlerinin gençliğe olumsuz örnek teşkile etmeleriyle ilgili bir soru üzerine, "Bu zaman böyle. Ben eleştirmiyorum, ağabeyleri olarak onlara yol göstereceğiz. Erken çok para kazanmak tehlikeli. Sadece amaçsız olmak değil, o zaman havaya giriyorsun. 'Ben süperim' diyorsun, o kötü. Filmimiz artı 6 yaş, yani ailece seyredilebilir. 'Amacı Olmayan Grup' olunca sanki sıra dışı şeyler vaat ediyormuş gibi ama öyle değil. Yaş sınırlaması yok, herkes izleyebilir." diye cevap verdi.

"NE ÇEKTİĞİMİZİ UNUTTUK"

Filmin oyuncularından Sarp Bozkurt, "Çok heyecanlıyız. İki yıl geçti, ne çektiğimizi unuttuk. Kendi filmimizi izleyeceğimiz için değil, tekrar sinemaya girerek film izleyeceğimiz için çok heyecanlıyız." şeklinde konuştu.

Sosyal medyada gerçek 'Amacı Olmayan Grup'tan esinlenerek hayata geçirilen ve dijital dünyanın getirdiği yeni sosyal ilişkileri mizahi bir dille anlatan filmin oyuncu kadrosunda Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak, Gamze Karaduman. Hakan Bilgin, Hülya Gülşen ve Müfit Can Saçıntı yer alıyor.