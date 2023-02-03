Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Ali Palabıyık yorumu: "Hakem en azından eyyamcı değildi" - Son dakika spor haberleri

Murat Sancak: Hakem genel anlamda iyiydi

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında berabere kalırken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ali Palabıyık'ın performansını değerlendirdi

Giriş: 03.02.2023 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Ali Palabıyık yorumu:
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın kararları tartışma yaratırken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan da konuya dair yorum geldi. Murat Sancak'ın açıklaması şöyle:

"Dün zevkli bir maç seyrettik. Her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Dün hakem genel anlamda iyiydi, en azından eyyamcı değildi. Kimine göre el, kimine göre gol. Kimine göre ofsayt, kimine göre değil. Kimine göre ayak dışarıda ve kırmızı, kimine göre değil"

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Af yasası gündeme geldi!
Af yasası gündeme geldi!
Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında 28 gözaltı
Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında 28 gözaltı
Erzincan’da kartpostallık kış fotoğrafları
Erzincan’da kartpostallık kış fotoğrafları
Boeing 747: Son uçak
Boeing 747: Son uçak "krallara layık" şekilde teslim edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.