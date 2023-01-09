Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında çıkan olayları yatıştırmak için sahaya indiklerini ifade eden Murat Sancak, "77 numara galiba, Gökhan Töre'ye küfür etmiş herhalde onun için biz de Göksel başkanla indik, ortalığı biraz yumuşatmak istedik. Neyse bir şey olmadan ayrıldık. Ama şuna bakmak lazım. Beşiktaş maçına gitmek lazım. Beşiktaş maçında bir önceki sene, Adana'daki maçı katleden Şansalan ve ekibi, İstanbul'daki maça da verildi. O maçta yaşananlara baktığınız zaman 3 penaltı ve 1 kırmızı kart verilmedi. Sivasspor - Galatasaray maçında verilmeyen gol, gölgede bırakıldı. MHK gözümüze soka soka, bir önceki yıl önce problem yaşadığımız hakemi, aynı maça, hiç maç verilmemesine rağmen Beşiktaş - Adana Demirspor maçına veriliyor. Adana Demirspor - Başakşehir maçına verilse yine sesimizi çıkartmayacağız. Başka bir maça verilse yine sesimizi çıkartmayacağız. Burada kesinlikle art niyet arıyoruz. Buradan Sayın Mehmet Büyükekşi'ye mesajım olsun. Güzel işler yapıyorsun, iyi niyetli çalışıyorsun. Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nu istifaya davet ettin, istifa ettiler. Şu dakikadan itibaren bu ligin doğru düzgün, adaletli gitmesini istiyorsan derhal ve ivedilikle MHK'nın istifasını istemesi lazım" ifadelerini kullandı.