Depremzedeler yararına konser verdi

Depremzedeler yararına gerçekleştirilen 'Seyir' başlıklı konserin girişinde Murat Salim Tokaç, tamburun bir ağaç kütüğünden müzik aleti haline dönüşümünü anlattı. Usta müzisyen, ayrıca konserin başında Aşık Veysel'in 'Ben Gidersem Sazım Sen Kal' şiirini seslendirdi.
İlk eser olarak bestekar Refik Fersan'a ait olan nihavent makamında bir peşrevi yorumlayan Tokaç, konser boyunca enstrümantal eserlerden oluşan bir repertuvar icra etti.
Tokaç, konser sonunda ise enkazda kaybettiği kızının elini tutan baba Mesut Hançer'in fotoğrafından çok etkilendiğini dile getirerek, o babaya ithafen dinleyicilerle beraber Alaeddin Yavaşça'nın 'Unutamıyorum Gecem Yok' eserini birlikte söyledi.
Türk müziğinin farklı makamlarını dinleyicilerin beğenisine sunan Murat Salim Tokaç, kendine özgü doğaçlama ve kompozisyon anlayışını da yorumladığı eserlerle ortaya koydu.
Fotoğraflar: AA