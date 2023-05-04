Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Murat Salim Tokaç depremzedeler yararına konser verdi - Magazin haberleri

Murat Salim Tokaç depremzedeler yararına konser verdi

Haliç Üniversitesi Konservatuvar Müdürü ve müzisyen Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, Kadıköy'de müzikseverlerle buluştu

Giriş: 04.05.2023 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
Murat Salim Tokaç depremzedeler yararına konser verdi - Magazin haberleri
Depremzedeler yararına konser verdi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Depremzedeler yararına gerçekleştirilen 'Seyir' başlıklı konserin girişinde Murat Salim Tokaç, tamburun bir ağaç kütüğünden müzik aleti haline dönüşümünü anlattı. Usta müzisyen, ayrıca konserin başında Aşık Veysel'in 'Ben Gidersem Sazım Sen Kal' şiirini seslendirdi.

İlk eser olarak bestekar Refik Fersan'a ait olan nihavent makamında bir peşrevi yorumlayan Tokaç, konser boyunca enstrümantal eserlerden oluşan bir repertuvar icra etti.

Tokaç, konser sonunda ise enkazda kaybettiği kızının elini tutan baba Mesut Hançer'in fotoğrafından çok etkilendiğini dile getirerek, o babaya ithafen dinleyicilerle beraber Alaeddin Yavaşça'nın 'Unutamıyorum Gecem Yok' eserini birlikte söyledi.

Türk müziğinin farklı makamlarını dinleyicilerin beğenisine sunan Murat Salim Tokaç, kendine özgü doğaçlama ve kompozisyon anlayışını da yorumladığı eserlerle ortaya koydu.

Fotoğraflar: AA

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Putin'e saldırı" iddiasının ardından Medvedev'den Zelenskiy çağrısı!
6 Şubat'ta 11 il için ilan edilen OHAL 9 Mayıs'ta kaldırılıyor
6 Şubat'ta 11 il için ilan edilen OHAL 9 Mayıs'ta kaldırılıyor
Aile katliamı öncesi son görüntü!
Aile katliamı öncesi son görüntü! "6 çocuktan 2'si senden değil" iddiası!
Ünlü doktor hasta yakınlarının saldırısına uğradı!
Ünlü doktor hasta yakınlarının saldırısına uğradı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.