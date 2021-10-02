Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor’u sahasında 2-1 mağlup ederek 2 maç aradan sonra 3 puana uzanan Beşiktaş’ta Yardımcı Antrenör Murat Şahin maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan Murat Şahin, mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başladı. Milli ara öncesi önemli bir maça çıktıklarını ifade eden Murat Şahin, “İçeride oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maç da bunlardan birisiydi. Milli araya girmedin önce moral olarak kayıp yaşamak istemedik. Üst sıralardaki yerimizi de kaybetmek istemedik. Bugün yalnızca Pedro’nun yakaladığı bir pozisyon var. Bunun dışında pozisyon vermedik. Güven’in de 2 gol atması güzeldi. Attığı ilk gol sezonun en iyi gollerinden birisi olabilir bu sene. Bu maçta Güven oldukça iyi bir performans sergiledi” diye konuştu.
SERGEN YALÇIN SÖZLERİ
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gördüğü kırmızı kartın tamamen topa vurmasıyla ilgili olduğunu söyleyen Murat Şahin, “Hocanın atılması, tamamen sahaya girip topa vurmasıyla ilgili. Kurallarda bu durum kırmızı kart olarak yazıyor. Herhangi sözlü ya da fiili bir durum söz konusu değil” dedi.
Takımın saha içinde farklı kurgulara büründüğünü de söyleyen Şahin, “Dar rotasyonun da katkısı var kanat organizasyonunda ama genel olarak oyun içinde değişiklikler de yapmanız gerekiyor. Bazen oyuncuların yerini değiştirerek onları oyuna adapte etmek için zaman zaman bunları yapıyoruz. Bütün takım oynayabilecek durumda olduğunda çeşitliliği bol bir kadromuz var. Bunu da kullanırken oyundan memnun kalmadığımız zaman bazı değişiklikler yapılabiliyor” açıklamasını yaptı.
SAKAT OYUNCULARIN DURUMU
Sakatlığı bulunan oyunculardan Ghezzal, Pjanic, Atiba ve Larin’in milli takımlara gitmeyeceğini ifade eden Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, “Ghezzal’ı milli takıma almadılar. Doktorumuzla 1 haftadır istişare halindeyiz ve milli takımların hepsine sakatlıklarla ilgili yazışmalar yapıldı. Pjanic, Atiba ve Larin de gitmeyecek. Diğer oyuncular gidecek. Vida oynadı bugün ve gidecek, N’Sakala gidecek. Sakatlığı olan ve bizde henüz oynayacak durumda olmayan oyuncular için doktorumuz, milli takımların doktorlarıyla görüştü ve gerekli yazışmaları yaptı. Bu futbolcular milli takımlara gitmeyecekler” diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!