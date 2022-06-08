Murat Paluli forma için iddialı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Göztepe'den transfer ettiği savunma oyuncusu Murat Paluli, forma rekabetinde elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti.
Kazım Karabekir Sanayispor ve Medipol Başakşehir altyapılarında oynadıktan sonra Körfez İskenderunspor'da profesyonel olan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Murat Paluli, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hatayspor ve Göztepe takımlarının ardından Sivasspor forması giyecek.
Murat Paluli, AA muhabirine, kırmızı-beyazlı ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu söyledi.
Sivasspor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayan Murat Paluli, "Öncelikle bu camiaya geldiğim için çok mutluyum. Hedefleri olan bir takıma transfer oldum. Önümüzde Avrupa ön eleme maçı var. İnşallah ön elemeyi geçip Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz." diye konuştu.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın çok deneyimli bir çalıştırıcı olduğunu dile getiren Murat Paluli, "Rıza hocamızın beni takımında görme isteğinden dolayı çok mutlu oldum. Onunla ilk defa çalışacağım ve heyecanlayım." ifadelerini kullandı.
"FORMAYI ALMAK İÇİN BÜTÜN GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM"
Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının önemine değinen Murat Paluli, "Anadolu takımlarının kupayla sezonu bitirmesi çok önemli. Heyecanla takip ettim, çünkü bir Anadolu kulübü kupayı kazandı. Sivasspor adına sevindirici oldu." şeklinde konuştu.
Kırmızı-beyazlı ekibin iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Murat Paluli, şunları kaydetti:
"Ben de bu takımda forma için savaşacağımdan dolayı mutluyum ve takımımla yeni kupalar kazanmak istiyorum. Sivasspor büyük bir camia, bu büyük camianın formasını terleteceğim için çok mutluyum. Her takımda rekabet vardır, ben de oynamak ve takımıma yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Formayı almak için bütün gücümle çalışacağım. Daha önce başka takımlardan teklifler geldi, Sivasspor, hedefleri olan bir takım olduğu için burayı tercih ettim. İnşallah iyi bir sezon geçirip, taraftarlarımıza yine bir kupa sevinci yaşatmak istiyoruz."
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