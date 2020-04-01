01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenmesini doğru bir karar olarak değerlendirdi.
Murat Özmekik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatların ertelenmesiyle ilgili görüşlerini şu şekilde paylaştı:
"Badminton Federasyonu olarak olimpiyatların 1 yıl ertelenmesini doğru buluyoruz. Zaten bu ertelemeyi bekliyorduk. Çünkü kota alma durumunda olan sporcularımız antrenmanlarını yapamaz duruma gelmişti. Milli takım kamplarımızı ertelemiştik. Son 2 aya girmiştik kota müsabakalarında. Bu kota maçları da teker teker iptal olmaya başlamıştı. Önümüzde büyük bir belirsizlik var. Kota maçları ne zaman başlayacak belli değil. Tek tesellimiz Neslihan Yiğit'in kota almayı garantilemiş olması."
"SPORCULARA EVDE ANTRENMAN PROGRAMI VERİLİYOR"
Murat Özmekik, sporcuların bu süreçteki antrenman eksikliklerini federasyon olarak aldıkları önlemlerle kapatmaya çalıştıklarını belirtti.
Sporcuların süreçlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Özmekik, şunları kaydetti:
"Biz federasyon olarak özellikle olimpiyata kota almayı garantileyen Neslihan Yiğit'in antrenmanlarını, antrenörü Çağatay Taşdemir'le birlikte takip ediyoruz. Neslihan'ın evi site içerisinde olduğu için, günlük kondisyon antrenmanını yapabiliyor. Evine federasyon olarak karın kaslarını geliştireceği bir spor aleti gönderdik. Fitness bisikleti de gönderdik. Dolayısıyla antrenmanlarına devam ediyor. Diğer antrenörlerimizde milli sporcularımızı bu süreçte takip ediyor ve gerekli desteği veriyor. Evde antrenman programları veriliyor. Bazı antrenörlerimizle sporcularımız, sosyal medya hesaplarından görüntülü ortak antrenmanlar düzenliyorlar."
"MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI"NA DESTEK
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Özmekik, bu kampanyaya hem bireysel hem de federasyon olarak destek verdiklerini anlatarak, "Kampanyayı takip ediyoruz. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi yönlendiriyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın başlatmış olduğu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na federasyon olarak destek veriyoruz. Ben de federasyon başkanı olarak kampanyaya ailece 1500 lira katkıda bulunuyorum. Bu bağışı yaptık. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi de bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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