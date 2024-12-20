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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Murat Özkaya'dan Arda Turan'a büyük övgü! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Murat Özkaya'dan Arda Turan'a büyük övgü!

        Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, hakemlere sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, "Eyüpspor top oynamaya çalışan, futbolu daha güzel yerlere taşımak için Arda Turan'la beraber inanılmaz bir değişim yaptı. Her şeyden evvel Arda Turan'ın hakkını verelim. Türk futbolunda bir devrim yapmak üzere." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 23:47 Güncelleme: 20.12.2024 - 23:47
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        Özkaya'dan Arda Turan'a büyük övgü!
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        Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Eyüpspor evinde karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "Bence futbol temiz, güzel gidiyor. Maçlar oynanıyor. Sizler varsınız, seyirci var, statlarımız var. Bence Türk futbolcu daha iyi yerlere gelecek. Eyüpspor top oynamaya çalışan, futbolu daha güzel yerlere taşımak için Arda Turan'la beraber inanılmaz bir değişim yaptı. Her şeyden evvel Arda Turan'ın hakkını verelim. Türk futbolunda bir devrim yapmak üzere. Umarım daha iyi yerlere gelir. Türk futbolu için çok değerli bir çocuk. Onu kazanmaya devam etmemiz lazım. Bazen duyguları ön plana çıkan bir arkadaşımız ama önü açık. Sizden ricam ona sahip çıkmanız" diye konuştu.

        "HAKEMLERİN İŞLERİ ZOR"

        Maçın hakemi Emre Kargın’ın performansının sorulması üzerine Özkaya, "Hakem performansını biz yıllardır konuşmuyoruz. Sahada 120 kilometre koşan bir Eyüpspor var. Karşı takım da 120 kilometre koşuyor. 240 kilometre yapıyor bunun toplamı. 240 kilometrede buradan bastığınızda Bolu. Her maç bir Bolu'ya gidiyorsunuz. 4 hakemle de 22 futbolcuyu takip etmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten hakemlerin işleri zor. Umarım daha başarılı olurlar. Psikolojik baskı altında kaldıklarını düşünüyorum. Onlara sahip çıkmalıyız. Türk futbolunun marka değerini nasıl yukarı çıkaracağımızı konuşmamız lazım. Hakemlerin bir başkanı ve hocası var. Onlar için iyi maç yönetirlerse ödül verirler. Kötü maç yönetirlerse ceza verirler. Biz hakemleri konuşmak 240 kilometrenin olduğu yerde bize düşmez" şeklinde konuştu.

        "TÜRK FUTBOLU BİR KALECİ KAZANIYOR"

        Kaleci Berke Özer hakkında da konuşan Başkan Özkaya, "Berke'yi hep anlattım. Türk futbolu bir kaleci kazanıyor ama bunların hepsinin altyapısının Arda Turan var. Çocuklarla olan diyaloğun, oyuncuların ona olan inancı kendi performanslarını ortaya çıkarmalarını sağlıyor. Onun için Berke de Ahmed Kutucu da Thiam da. 4 arkadaşımız çapraz bağını yırttı. Türk futbolu kazanıyor. Ben mutlu oluyorum" dedi.

        "STATLARI KAYBEDERSEK ÇOCUKLARI DA KAYBEDECEĞİZ"

        Maç içinde tribünlerin tezahüratlarına müdahalesinin sorulması üzerinde Murat Özkaya, "Ben tribünlerden geldim. Yıllardır bağırdık, çağırdık ama bugün yaşımız 53. Biz güzel futbolu oynayıp, insanları tribünlere çekmemiz gerekiyor. Bizim statları doldurmaya ihtiyacımız var. Bu sponsorları başka türlü yakalayamayacağız. Eğer statları kaybedersek sokaktaki çocukları da kaybedeceğiz. Farkında mısınız bilmiyorum. 15-16-17-18 yaşındaki çocuklarımızın çoğu dikkatlerini bir noktaya vermekte zorlanıyorlar. Onlara sahip çıkmak için onları bu statlara getiren Lazım. Bu stada gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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