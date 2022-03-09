Ünlü sinema yazarı hayatını kaybetti

Oyuncu Feride Çetin'in (41) eşi sinema yazarı Murat Özer'den üzücü haber geldi. Bir süredir tedavi gören Çetin, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), resmi Twitter hesabından duyurdu:

SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki 1 numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik... Acımızı, üzüntümüzü tarife imkan yok. Ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağ olsun.