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        Haberler Gündem Güncel Murat Nehri'nde 7 gün önce kaybolan çocuğun cesedi bulundu | Son dakika haberleri

        Murat Nehri'nde 7 gün önce kaybolan çocuğun cesedi bulundu

        Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 gün önce girdiği Murat Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:12 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:11
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        Murat Nehri'nde kaybolan çocuktan acı haber
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        Palu'daki Murat Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 14 yaşındaki Burak Süner'i bulmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Polis Arama Kurtarma (PAK), AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesi ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

        3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

        Çocuğun cansız bedenine nehre girdiği noktadan 3 kilometre ötedeki Seydili köyü mevkisinde ulaşıldı.

        Ekiplerce sudan çıkarılan Süner'in cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 Haziran'da Murat Nehri'ne giren Süner, gözden kaybolmuş, arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş, çocuğun bulunması için çalışmalara başlanmıştı.

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        #Elazığ
        #Murat Nehri
        #kayıp
        #boğulma
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