Murat Meriç'ten imza günü

Usta yazar Murat Meriç, alaturkadan rock’n roll’a, arabeskten Anadolu pop’a, hafızalarda yer eden 213 şarkının hikâyesini anlattığı “Hayat Dudaklarda Mey” adlı kitabını okurları için ilk kez imzalıyor! Kitabıyla Türk müzik tarihinde yaklaşık 200 yıllık bir yolculuk sunan Meriç, 21 Aralık Cumartesi günü saat 17.00’de Beşiktaş Mephisto’da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluşacak.

Murat Meriç, Abdülmecid döneminde yazılan ve kitapta Münip Utandı’nın yorumuyla yer alan “Yine Bir Gülnihal” şarkısından, günümüz yeni nesil sanatçılarından Melike Şahin’in seslendirdiği “Kimin Izdırabı” şarkısına kadar, Türk müzik tarihinin 200 yıllık hafızasını tarihe kayıt düşüyor.

“Hayat Dudaklarda Mey”de Murat Meriç, şarkılar aracılığıyla Türkiye’nin tarihini ve sosyolojisini de okuruyla paylaşıyor. Arabesk hangi dönemde doğdu? Alaturka bugüne nasıl geldi? Anadolu-pop hangi şartlarda ortaya çıktı? “Çökertme” türküsü hangi savaş döneminde söylendi? Aşkı yaşama biçimi zaman içinde nasıl evrildi? Tüm bu soruların yanıtlarının yanı sıra şarkıları doğrudan dinleme olanağı veren QR kodlarla yenilikçi bir yaklaşım sunan “Hayat Dudaklarda Mey”, rengarenk illüstrasyonlarıyla 2 ciltlik dopdolu bir kitap.