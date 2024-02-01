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        Haberler Gündem Murat Kurum: Polemik haline getirilmesi üzücü

        Murat Kurum: Polemik haline getirilmesi üzücü

        Murat Kurum: Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 00:35 Güncelleme: 01.02.2024 - 00:35
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        Kurum: Polemik haline getirilmesi üzücü
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        Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, canlı yayında depremlerle ilgili yaptığı açıklamaların siyasi polemik haline getirildiğini bildirdi.

        Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilde 50 bin canlarının gittiğini belirtti.

        "SİYASİ BİR POLEMİK KONUSU HALİNE GETİRİLMESİ ÜZÜCÜ"

        Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler."

        Kurum ayrıca paylaşımında, bugün katıldığı televizyon programında Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ve başka bir yayında Cumhuriyet tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin sözlerinin bulunduğu videolara da yer verdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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